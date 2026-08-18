Σίφνος: Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών από την Βρετανία και ο 53χρονος πιλότος οι νεκροί από την συντριβή του ελικοπτέρου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των τριών θυμάτων της τραγωδίας στη Σίφνο με την συντριβή του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

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Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Στο μικροσκόπιο το βίντεο

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το βίντεο όπου έχει αποτυπωθεί η πτώση του ελικοπτέρου. Αυτό έχουν ξεκινήσει να ερευνούν οι αρχές για να μπορέσουν να βρουν τα αίτια της τραγωδίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χειριστής είχε ενημερώσει ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση. Ακολούθησε σιγή και στη συνέχεια ακούστηκε ένας θόρυβος με το ελικόπτερο να έχει συντριβεί και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει την προσγείωσή του.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι αν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, με προορισμό τη Σίφνο.

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Η συντριβή του ελικοπτέρου σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος της Σίφνου, σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το ελικοδρόμιο που θα γινόταν η προσγείωση, όσο και από κατοικίες.

Μετά την πτώση ξέσπασε φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν προς τον κοντινό οικισμό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18:17.

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Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος στη Σίφνο αναμένεται να διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, Συνδρομή στον ΑΣ Σίφνου που έχει αναλάβει την προανάκριση για το ελικόπτερο παρέχει η ΔΑΟΕ καθώς δύο αστυνομικοί θα πάνε στο σημείο. Επίσης μεταβαίνει ο διοικητής της Μήλου καθώς και κλιμάκιο από την Σύρο (Δντης Κυκλάδων, Δ/της Ασφάλειας με δύο άτομα).

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Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα Mega» ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρησε από τον πιλότο τη δυνατότητα να ελέγξει το ελικόπτερο.

Εξηγώντας τη λειτουργία του ελικοπτέρου, σημείωσε: «Ένα ελικόπτερο, χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, πετάει για έναν λόγο. Επειδή υπάρχει ένα στροφείο από πάνω με πτέρυγες. Η περιστροφή του δημιουργεί άντωση και κρατάει το ελικόπτερο στον αέρα. Η αντιστάθμιση του στροφείου γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος, που δίνει στον πιλότο και την κατευθυντική οδήγηση, αλλιώς το ελικόπτερο θα περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του».

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Σύμφωνα με τον κ. Καραϊωσηφίδη «από την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι, πριν το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, είχε ήδη παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Παρά τις προσπάθειες του πιλότου, οι οποίες φαίνεται να έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση».

«Η καταστροφική αστοχία ή η μηχανική βλάβη και η απώλεια ελέγχου είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο σενάριο», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου παράγοντα.