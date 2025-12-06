Συγκλονίζει ο Κοψιάλης – «Είμαι 120 κιλά, άμα συνεχίσω θα φράξουν όλα»

Σε ημερίδα για την παχυσαρκία μίλησε ο γνωστός influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης συγκλονίζοντας με τα λεγόμενα του.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα υπερφαγικά επεισόδια που έχει και μπορεί να κρατήσουν ένα, δύο 24ωρα.

«Άρχισα να τρώω όχι όταν είχα όρεξη, αλλά ανάλογα με το συναίσθημα. Αυτή η καταστροφική κίνηση που έχουμε με το στόμα, να μασάμε και να καταπίνουμε την τροφή ήταν όλο στο μυαλό μου φτιαγμένο έτσι ώστε να βγαίνει στο μυαλό μου ένα συναίσθημα καταστροφής» τόνισε αρχικά για να προσθέσει:

«Για μένα ένα daily πρόγραμμα υπερφαγητού επεισοδίου -που μπορεί για κάποιους να είναι μία ώρα- μπορεί να είναι 24ώρα, 48ώρα, εβδομαδιαία. Έχει τύχει να κάνω λογαριασμό σε περίπτερο, 30 ευρώ! Τι μπορείς να πάρει από ένα περίπτερο; Πού θα πάμε τον μικρό; Παιδότοπο… Ποιος παιδότοπος έχει την πιο ωραία κοτομπουκιά; Αν με δει κάποιος έξω, θα πει ”σίγουρα είναι άρρωστος” και είναι αλήθεια. Δηλαδή το θεωρώ ως αρρώστια.

Πολλοί σου λένε ”αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα έχω αυτή την εικόνα. Με τίποτα! Τρώω, είμαι χοντρός! Δεν θα αλλάξει αυτό, είμαι 120 κιλά. Αν συνεχίσω έτσι θα φράξω».