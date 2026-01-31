Στον ελληνικό τελικό της Eurovision ο Χρήστος Μάστορας

Ο Χρήστος Μάστορας θα ανέβει στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision, παρουσιάζοντας ένα ειδικά επιμελημένο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών.

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, το πρόγραμμα θα συνδυάζει γνωστές επιτυχίες του καλλιτέχνη με ξένα τραγούδια, σε μια εμφάνιση με έντονο «άρωμα» Eurovision. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί αποκλειστικά στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε επίσης αρχειακό απόσπασμα από το 2010, όταν ο Χρήστος Μάστορας είχε λάβει μέρος ως υποψήφιος στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Εκείνη τη χρονιά, την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διεθνή διοργάνωση είχε κερδίσει τελικά ο Γιώργος Αλκαίος.

Συνολικά 28 τραγούδια λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία, με τα μισά να διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 να εμφανίζονται στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν επτά συμμετοχές για τον Τελικό, αποκλειστικά μέσα από την ψήφο του κοινού, γεγονός που καθιστά καθοριστική τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών.

Η τελική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το τραγούδι που θα ξεχωρίσει θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μιας διεθνούς και μιας ελληνικής. Ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, πόλη που θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.