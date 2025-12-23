«Στο Παρά Πέντε»: Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών λίγες ώρες πριν το επετειακό επεισόδιο

Το «Στο Παρά Πέντε», η σειρά-φαινόμενο του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφει απόψε στις 21:00 στο Mega με ένα πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο. Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το θρυλικό σίριαλ συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα των τηλεθεατών, γεγονός που ώθησε το κανάλι στη δημιουργία ενός μοναδικού τηλεοπτικού αφιερώματος.

Η αποψινή βραδιά υπόσχεται ένα συγκινητικό reunion, γιορτάζοντας την αδιάλειπτη αγάπη του κοινού που κράτησε τις ατάκες και τους χαρακτήρες ζωντανούς για δύο δεκαετίες.

Oι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης «πεντάδας» έχουν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους μέσα από τα social media, δίνοντας μια γεύση από τις προετοιμασίες.

«Μπορεί να μην ξέρω τι κάνετε τώρα, ξέρω όμως τι θα κάνετε αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00! Η πεντάδα του Παρά Πέντε επιστρέφει για ένα και μοναδικό Χριστουγεννιάτικο reunion. Σε 1 μέρα. Αύριο, στις 21:00. Ξανά στον ίδιο καναπέ, παρέα!», έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Facebook.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Αγγελική Λάμπρη μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.