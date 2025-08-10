Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα η Σαμπρίνα (φωτογραφία)

Η γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα υπέστη ατύχημα στην Πρέβεζα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της περιοχής. Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω δημοσίευσής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική περίθαλψη και χρειάστηκε να γίνουν οκτώ ράμματα στο τραυματισμένο χέρι της.

Η ίδια δήλωσε ότι «φτηνά τη γλίτωσε», καθώς το ατύχημα ήταν σοβαρό, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν μοιραία αποτελέσματα.

Η Σαμπρίνα, γνωστή για τη συμμετοχή της στο μουσικό σχήμα «ΟΝΙΡΑΜΑ», βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Η ακριβής φύση του ατυχήματος δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά η δήλωσή της υποδηλώνει ότι τα τραύματα δεν είναι σοβαρά.



