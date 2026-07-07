Καίτη Φίνου: «Το 2019 έπρεπε να μείνω στη σκηνή με ένα κομπινεζόν – Έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Φίνου μέσα από τα social media, φέρνοντας στο φως τις ανασφάλειες που βίωσε στο παρελθόν με την εξωτερική της εμφάνιση και ένα απαιτητικό θεατρικό ρίσκο.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου».

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Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, η ίδια περιέγραψε με ειλικρίνεια τα έντονα συναισθήματα και το άγχος που την κατέκλυσαν όταν κλήθηκε να εμφανιστεί ημίγυμνη μπροστά στο κοινό, σε μια περίοδο που η ίδια πάλευε με το σωματικό της βάρος.

Το παρασκήνιο της πρότασης και οι δισταγμοί

Η αγαπημένη ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω, περιγράφοντας πώς οδηγήθηκε σε αυτή την καλλιτεχνική απόφαση.

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρά μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της.

Η πρόκληση ήταν μεγάλη, καθώς η εικόνα της τότε δεν τη βοηθούσε να νιώθει απόλυτη αυτοπεποίθηση. «Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα.

Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα…», συμπλήρωσε συγκινημένη η ηθοποιός.

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Η δικαίωση και η συνέχεια στο θέατρο

Παρά τους αρχικούς της φόβους, η ανταπόκριση του κόσμου αποδείχθηκε η καλύτερη απάντηση στις αμφιβολίες της, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους στην καριέρα της.

«Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει.

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Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία…», κατέληξε η Καίτη Φίνου, στέλνοντας με τον δικό της τρόπο ένα μήνυμα αποδοχής και επαγγελματικού θάρρους.