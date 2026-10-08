Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Κάνω πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση”

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε κοινό στη δεύτερη φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε, στην οποία μεταξύ άλλων βρέθηκε και η κάμερα της εκπομπής “Νωρίς-νωρίς” της ΕΡΤ. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στη δημοσιογράφο Φανή Τζομάκα για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια και τον νέο κύκλο του The RoadShow, που επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Παράλληλα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην επιλογή του να βρίσκεται τη φετινή τηλεοπτική σεζόν σε τρεις διαφορετικές εκπομπές, εξηγώντας τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση και πώς διαχειρίζεται τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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“Οποιοδήποτε ταξίδι και να κάνεις σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τη ζωή…Το The RoadShow το λατρεύω, ξεκινάμε τώρα την τρίτη σεζόν από το Μεσολόγγι…Θέλω να στείλω ένα γράμμα σε όλους τους κινηματογραφικούς παραγωγούς στην Αμερική για να δούνε τι έγινε στο Μεσολόγγι, που 150 Έλληνες τα βάλανε με 3000 Αιγύπτιους και Τούρκους…”, ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

“Κάνω πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα για την ψυχαγωγία. Με βλέπετε να κάνω τρεις εκπομπές στην τηλεόραση γι’ αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που τις περισσότερες φορές μέσα στη χρονιά επιβραβεύει το αποτέλεσμα των εκπομπών που παρουσιάζω”, είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε: “Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μιλάς με ένα νέο παιδί και σου λέει ότι δεν έχει ελπίδα, δεν ελπίζει σε τίποτα…Για μένα, αν δεν ήμουν στην τηλεόραση, θα ήμουν σερβιτόρος. Έχετε μπροστά σας έναν πάρα πολύ συμπαθή σερβιτόρο. Την αγαπάω πάρα πολύ του δουλειά του σερβιτόρου, τη σέβομαι…Αυτό έχω πει και στον γιο μου, να κάνει ό,τι δουλειά θέλει, το μόνο που θα ήθελε είναι να μου λέει ότι πάει στη δουλειά και θα τον βλέπω να χαίρεται, ό,τι δουλειά κι αν είναι αυτή. Για μένα αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε καταφέρει πολλά ωραία πράγματα”.