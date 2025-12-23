Στέφανος Παπαδόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυσή του – «Τα έμαθα όλα από την τηλεόραση»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την απομάκρυνση από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν παραχώρησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Buongiorno». Ο 21χρονος αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για την απόλυσή του μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών, αιφνιδιαζόμενος από τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για το αδίκημα της ασέλγειας. Υπογράμμισε ότι εμμένει στις θέσεις του, δείχνοντας αποφασισμένος να ακολουθήσει τη δικαστική οδό μέχρι τέλους.

Όλα όσα είπε ο 21χρονος τραγουδιστής

«Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους εκθέσει ο κόσμος», δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.

Και πρόσθεσε: «Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;».

«Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση», ανέφερε για την απόλυσή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

