Στέφανος Μιχαήλ: Παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ στην Κύπρο – Δείτε φωτογραφίες

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της κυπριακής showbiz, ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ και η χορεύτρια Νάταλι Κάτερ, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Κυριακή 31 Αυγούστου, σφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο έξι χρόνια σχέσης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με πλήθος φίλων, συγγενών και συναδέλφων να δίνουν το «παρών» για να μοιραστούν την ευτυχία του ζευγαριού.

Το παραμυθένιο σκηνικό της τελετής και της δεξίωσης που ακολούθησε μεταφέρθηκε στους διαδικτυακούς μας κόσμους μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media από τους καλεσμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ μας έδειξε για πρώτη φορά το νυφικό της – Σε λίγο καιρό ο γάμος τους

Ο Στέφανος Μιχαήλ, πάντα κομψός και γοητευτικός, επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν.

Ωστόσο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη νύφη, τη Νάταλι Κάτερ, η οποία έφτασε στην εκκλησία σαν αληθινή πριγκίπισσα. Το εντυπωσιακό νυφικό της έκλεψε τις εντυπώσεις, με τη μακριά ουρά, την ανοιχτή πλάτη και το κομψό πέπλο να συνθέτουν μια εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς και φινέτσας.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε μια λαμπερή δεξίωση όπου το γλέντι και η χαρά περίσσεψαν. Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, όπως αποτυπώθηκε στα Instagram stories που αναδημοσίευσε ο γαμπρός, ήταν μια στιγμή γεμάτη ρομαντισμό και αγάπη.

Το νεόνυμφο ζευγάρι ξεκινά πλέον τη νέα του κοινή ζωή, με τις ευχές όλων να είναι «βίον ανθόσπαρτον» και η αγάπη τους να είναι τόσο δυνατή όσο και τη μέρα του γάμου τους.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες: