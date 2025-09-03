Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Το επίσημο φωτογραφικό άλμπουμ από τον γάμο του ζευγαριού (pics)

Ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ και η αγαπημένη του, Νάταλι Κάτερ, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το απόγευμα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, στην Κύπρο. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και λάμψη.

Ο γαμπρός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν κοστούμι, ενώ η νύφη μαγνήτισε τα βλέμματα μέσα σε ένα παραμυθένιο νυφικό φόρεμα. Μετά την τελετή, ακολούθησε ένα ξέφρενο γαμήλιο πάρτι, όπου το ζευγάρι και οι καλεσμένοι τους διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Στέφανος Μιχαήλ: Παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ στην Κύπρο – Δείτε φωτογραφίες

Λίγες μέρες μετά τον γάμο, το ζευγάρι μοιράστηκε με τους followers του στα social media το επίσημο φωτογραφικό άλμπουμ. Οι εικόνες αποτυπώνουν απόλυτα την ευτυχία του ζευγαριού, με τον Στέφανο και τη Νάταλι να λάμπουν.

Οι φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή μέρα απέσπασαν χιλιάδες likes και σχόλια, με τους θαυμαστές τους να στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους.