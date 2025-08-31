Σταυρούλα Χρυσαειδή – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon

Η Σταυρούλα Χρυσαειδή, πρωταθλήτρια του στίβου στα 200 μέτρα, είχε ξεχωρήσει στο Survivor All Star χάρη στις αθλητικές της επιδόσεις. Η ίδια επιστρέφει στο νέο τηλεοπτικό event, το «Exathlon», πιο δυναμική από ποτέ, με στόχο να φτάσει στον τελικό, να κατακτήσει την κορυφή και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Από το Μιλάνο στους στίβους της Ελλάδας

Γεννημένη στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 13 Δεκεμβρίου 1996, η Σταυρούλα Χρυσαειδή είναι 28 ετών και η καταγωγή της είναι από την Ελλάδα. Η παιδική της ηλικία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό, καθώς ξεκίνησε από πολύ νωρίς με την ενόργανη γυμναστική.

Ωστόσο, το πραγματικό της πάθος την οδήγησε στον στίβο, όπου και αφοσιώθηκε τα τελευταία 15 χρόνια.

Η αγάπη της για τον αθλητισμό την οδήγησε να σπουδάσει στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΕΚΠΑ, κάνοντας έτσι την αγάπη της επάγγελμα. Επιπλέον, συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Ναυαγοσωστικής Lifeguard Hellas, διευρύνοντας τις γνώσεις της στον τομέα. Σήμερα εργάζεται και ως personal trainer, μεταδίδοντας το πάθος της και σε άλλους.

Η πορεία στον πρωταθλητισμό και οι διακρίσεις

Η Σταυρούλα Χρυσαειδή έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον ελληνικό στίβο. Αθλήτρια στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια (στιπλ), έχει καταφέρει να διακριθεί σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Η κορυφαία της επίδοση ήταν το 2019, όταν κατέκτησε την τρίτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μια διάκριση που επισφράγισε το ταλέντο και την αφοσίωσή της.

Ο γάμος και ο χωρισμός με τον Παναγιώτη Τριβυζά

Η προσωπική ζωή της Σταυρούλας Χρυσαειδή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με τον γάμο της με τον επίσης πρωταθλητή των σπριντ, Παναγιώτη Τριβυζά. Το ζευγάρι, που ήταν μαζί για τρία χρόνια, είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν κράτησε πολύ, καθώς τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ήρθε ο χωρισμός και το διαζύγιο, μια εξέλιξη που εξέπληξε πολλούς.

Το Exathlon

Η είσοδός της στις πίστες του Exathlon αναμένεται εντυπωσιακή καθώς ξέρει πολύ καλά πώς να μπαίνει δυναμικά και να κερδίζει.