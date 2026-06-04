Γιώργος Λιανός: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου – Οι πρώτες δηλώσεις του

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Λιανός σχεδόν ένα μήνα μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό του παίκτη. Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει ακόμα αν θα υπάρξει νέος κύκλος του ριάλιτι, καθώς η παραγωγή επηρεάστηκε βαθιά από το γεγονός.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιανός τόνισε ότι ο Σταύρος Φλώρος έδωσε σε όλους ένα πολύ γερό μάθημα ζωής μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη περιπέτεια, ενώ αναφέρθηκε και στην οριστική διακοπή του παιχνιδιού.

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Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε και αυτό το ατύχημα. Σταμάτησε όλη η προσπάθεια και των υπόλοιπων παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο. Περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέφει γερός και δυνατός. Μας έδωσε ένα γερό μάθημα ζωής. Να προσέχουμε παιδιά… Στην περίπτωση των ατυχημάτων ποτέ δεν περιμένεις αν θα σου έρθει και πότε.

Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Έμελλε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε και κάτι τέτοιο. Δε ξέρω τι θα κάνω τη νέα σεζόν, και δε θα ασχοληθώ το καλοκαίρι με αυτό. Θα καθίσω να ηρεμήσω. Έχει ο Θεός από Σεπτέμβρη… Δεν έχω ιδέα πόσο πιθανό είναι να ξαναδούμε το Survivor… Εννοείται ότι ήταν σωστή η απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι.

Ήταν το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα η πραγματική ζωή, και αφού σώθηκε η ανθρώπινη ζωή, από εκεί και πέρα κοιτάμε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα… Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε στο πλευρό αυτού του ανθρώπου, κι εσείς το ίδιο θα κάνατε.

Έκανα αυτό που έλεγε η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και είμαστε στο πλευρό του, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που πρέπει να είναι για να έχει ένα καλύτερο μέλλον από εδώ και πέρα», δήλωσε ο Γιώργος Λιανός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Θυμίζουμε ότι το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου συνέβη στον Άγιο Δομίνικο, εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Ο 22χρονος παίκτης είχε απομακρυνθεί από την παραλία μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό για να κάνει ψαροντούφεκο στην ανοιχτή θάλασσα, με σκοπό να εξασφαλίσουν τροφή για την ομάδα τους. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος πέρασε από το σημείο με ταχύτητα και τον παρέσυρε.

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Οι προπέλες του ταχύπλοου σκάφους χτύπησαν με σφοδρότητα τα κάτω άκρα του, προκαλώντας του ακαριαία βαρύτατο ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι (από το γόνατο και κάτω).

Παράλληλα, υπέστη εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και συντριπτικά κατάγματα στον δεξί του αστράγαλο. Ο καπετάνιος του σκάφους και ο συμπαίκτης του Σταύρου αντέδρασαν αμέσως προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες, ενώ η παραγωγή της Acun Medya κινητοποιήθηκε ταχύτατα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, καθώς ο παίκτης είχε χάσει τεράστια ποσότητα αίματος.

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Το περιστατικό αυτό ήταν τόσο σοβαρό που οδήγησε τον ΣΚΑΪ και την παραγωγή στην οριστική διακοπή της προβολής και των γυρισμάτων του Survivor 2026.