Ένα έντονο ξεκαθάρισμα θέλησε να κάνει ο Γιώργος Λιανός, μιλώντας δημόσια για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor. Ο γνωστός παρουσιαστής ξέσπασε μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2, την οποία παρουσιάζει μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη Νάνσυ Αντωνίου και τον Παναγή Τζωρτζάτο.

Απευθυνόμενος σε όσους τον επικρίνουν, ο ίδιος δήλωσε φανερά ενοχλημένος και τους κάλεσε να ασχοληθούν με άλλα πράγματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Λιανός: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου – Οι πρώτες δηλώσεις του

Τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, φέρνοντας στο φως τη θέση του παρουσιαστή για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιανός

«Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου, αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου: μην κάνετε τα media social media», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Kαι συνέχισε λέγοντας: «Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε “αυτή η λέξη ήταν σωστή;” Χε@@ αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε με άλλα πράγματα, αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του».

«Ήταν μια πολύ άσχημη είδηση, τη ζήσαμε ότι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δε θέλω άλλα σχόλια ούτε στην πλάτη μου ούτε στην πλάτη κανενός», κατέληξε ο Γιώργος Λιανός.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου συνέβη στον Άγιο Δομίνικο, εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Ο 22χρονος παίκτης είχε απομακρυνθεί από την παραλία μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό για να κάνει ψαροντούφεκο στην ανοιχτή θάλασσα, με σκοπό να εξασφαλίσουν τροφή για την ομάδα τους. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος πέρασε από το σημείο με ταχύτητα και τον παρέσυρε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προπέλες του ταχύπλοου σκάφους χτύπησαν με σφοδρότητα τα κάτω άκρα του, προκαλώντας του ακαριαία βαρύτατο ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι (από το γόνατο και κάτω).

Παράλληλα, υπέστη εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και συντριπτικά κατάγματα στον δεξί του αστράγαλο. Ο καπετάνιος του σκάφους και ο συμπαίκτης του Σταύρου αντέδρασαν αμέσως προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες, ενώ η παραγωγή της Acun Medya κινητοποιήθηκε ταχύτατα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, καθώς ο παίκτης είχε χάσει τεράστια ποσότητα αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό αυτό ήταν τόσο σοβαρό που οδήγησε τον ΣΚΑΪ και την παραγωγή στην οριστική διακοπή της προβολής και των γυρισμάτων του Survivor 2026.