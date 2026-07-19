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Bad Bunny: Ακυρώθηκε η συναυλία του στο Μιλάνο λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης – Τραυματίστηκαν θεατές (Βίντεο)

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Bad Bunny: Ακυρώθηκε η συναυλία του στο Μιλάνο λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης – Τραυματίστηκαν θεατές (Βίντεο)
Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Τρόμος επικράτησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Bad Bunny στο Μιλάνο καθώς την περιοχή χτύπησε ισχυρή χαλαζόπτωση.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Πορτορικανός τραγουδιστής έδινε μια από τις τελευταίες του συναυλίες όταν ξεκίνησε το χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού να πέφτει με ένταση. Το πρόγραμμα διακόπηκε όπως ήταν αναμενόμενο και εκκενώθηκε το στάδιο, με τους θεατές να τρέχουν για να προφυλαχθούν.

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Μάλιστα, πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά με χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

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