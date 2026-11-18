Ο Κρις Μάρτιν και ο Τζόνι Μπάκλαντ των Coldplay ανακοίνωσαν χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Λονδίνο –σε ατμόσφαιρα στενού κύκλου– για το 2026, με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο πλαίσιο αυτής εκδήλωσης, ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας θα δώσουν συναυλία σε ιστορικό αγγλικανικό ναό που βρίσκεται στο Χάκνεϊ του Ανατολικού Λονδίνου στις 15 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τις οργανώσεις Crisis και Choose Love.

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Οι δύο μουσικοί έχουν καθιερώσει την παράδοση να δίνουν εορταστικές συναυλίες στο Λονδίνο τις μέρες των Χριστουγέννων από το 2011.

Το 2024, ο Κρις Μάρτιν και ο Τζόνι Μπάκλαντ πραγματοποίησαν άλλη μία ξεχωριστή συναυλία στον ίδιο χώρο, συγκεντρώνοντας μέσα σε μόλις δύο ημέρες περισσότερες από 350.000 αγγλικές λίρες για την οργάνωση «Crisis» που στηρίζει τους αστέγους, ενώ πέρυσι επέστρεψαν για ακόμη μία εορταστική παράσταση, διαθέτοντας τα έσοδα τόσο στην «Crisis» όσο και στην οργάνωση «War Child».

Η οργάνωση Crisis στηρίζει ανθρώπυος που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης στέγης και η Choose Love παρέχει επείγουσα βοήθεια και ουσιαστική στήριξη σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ