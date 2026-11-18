Η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο συμπτωμάτων κατάθλιψης, ενώ όσοι καταναλώνουν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με έρευνα στην Αυστραλία όπου οι ειδικοί παρακολούθησαν για τρία χρόνια, 6.500 μαθητές, με μέση ηλικία τα 12 έτη.

Οι επιστήμονες δεν έδωσαν στους μαθητές συγκεκριμένες δίαιτες ούτε τους ανέθεσαν τι να τρώνε. Κάθε χρόνο, τα ερωτηματολόγια κατέγραφαν τη διατροφή και τα ψυχικά συμπτώματα. Για κάθε έκβαση, αποκλείστηκαν οι μαθητές που είχαν ήδη βαθμολογία πάνω από το σχετικό όριο συμπτωμάτων ή δεν είχαν αρχική βαθμολογία. Έτσι, έμειναν 5.097 μαθητές για την ανάλυση της κατάθλιψης και 5.120 για την ανάλυση του άγχους.

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«Όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες, τα αποτελέσματα για τα λαχανικά δεν ήταν σαφή. Τα ευρήματα δείχνουν διατροφικές συνήθειες που αξίζει να μελετηθούν για την πρόληψη, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι μια αλλαγή στη διατροφή προλαμβάνει την ψυχική νόσο. Τα όρια έδειχναν αυξημένα συμπτώματα, όχι επιβεβαιωμένες κλινικές διαγνώσεις» επισημαίνει η κ. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος που μας αναλύει τα ευρήματα της έρευνας.

Τα ευρήματα της έρευνας

-Κάθε επιπλέον μερίδα φρούτων που δηλωνόταν για κάθε ημέρα συνδέθηκε με 13% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο υπέρβασης του ορίου ανίχνευσης για κατάθλιψη και 7% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρβασης του ορίου για άγχος κατά την παρακολούθηση

-Η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση φρούτων και στα συμπτώματα κατάθλιψης φάνηκε τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.

Οι ερωτήσεις για τα ποτά περιλάμβαναν αναψυκτικά, συμπυκνωμένα ποτά που αραιώνονται με νερό και αθλητικά ποτά. Οι απαντήσεις μετατράπηκαν σε αριθμό φλιτζανιών την ημέρα, με κάθε φλιτζάνι να αντιστοιχεί σε 250 ml.

-Η μεγαλύτερη κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών συνδέθηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρβασης των ορίων συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. Η σχέση εμφανίστηκε τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.

-Οι εκτιμήσεις ήταν μεγαλύτερες στα αγόρια, ιδιαίτερα για το άγχος. Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, τα αγόρια δήλωναν ότι έπιναν περισσότερα τέτοια ποτά. Τα αποτελέσματα για τα λαχανικά διέφεραν από εκείνα για τα φρούτα

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-Οι ερευνητές εξέτασαν χωριστά τα λαχανικά, με μία μερίδα να αντιστοιχεί σε 75 γραμμάρια. Δεν βρήκαν σαφή στατιστική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση λαχανικών και στα όρια ανίχνευσης συμπτωμάτων κατάθλιψης ή άγχους.

Οι ειδικοί προτείνουν να ενθαρρύνεται η κατανάλωση φρούτων και να περιορίζονται τα ζαχαρούχα ποτά ως πιθανοί στόχοι πρόληψης. Χρειάζεται, όμως, να ελεγχθεί άμεσα με νέες μελέτες αν αυτές οι αλλαγές μπορούν πράγματι να προλάβουν την εμφάνιση συμπτωμάτων.

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«Η τριετής παρακολούθηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε ότι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονταν διαφορετικά με την ψυχική υγεία. Η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων συνδέθηκε με μικρότερο κίνδυνο αυξημένων συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, αν και ορισμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν όταν οι ερευνητές χειρίστηκαν διαφορετικά τα δεδομένα που έλειπαν. Συνολικά, αξίζει να μελετηθούν συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες στο πλαίσιο της πρόληψης στην εφηβεία. Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι αλλαγές στη διατροφή προλαμβάνουν ψυχικές παθήσεις. Δεν εξηγεί τους βιολογικούς μηχανισμούς ούτε δείχνει ότι υπάρχουν οφέλη για εφήβους που έχουν ήδη σημαντικά συμπτώματα. Είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ανίχνευσης από τις κλινικές διαγνώσεις» καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.