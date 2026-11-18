Στη Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ο 83χρονος και ο 46χρονος πατέρας και γιος, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θάνατο ενός 58χρονου, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση που είχαν μαζί του στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό και να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναζητηθεί και να συλλεχθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο θα ενταχθεί στη δικογραφία, ενώ θα προσκομιστεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του 58χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 6 το απόγευμα, όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 58χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον 46χρονο και τον 83χρονο. Αφορμή φέρεται να ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κουνιάδου του θανόντα.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Πατέρας και γιος είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά για θανατηφόρα έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ