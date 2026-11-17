Η Ανδρομάχη τοποθετήθηκε δημόσια για τα σχόλια που έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχετικά με την πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή της μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη. Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη θεατρική παράσταση «Όλα για σένα», το βράδυ της Δευτέρας (16/11), όπου συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες και δέχτηκε σχετική ερώτηση για τα όσα σχολίασε για εκείνη ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

“Είναι πάρα πολύ αστείο. Ο κύριος Ποσειδώνας ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχει πολλά νεύρα. Θα πρέπει λίγο να κουλάρει και να βρει έναν τρόπο να ζει πολύ όμορφα τη ζωή του και όχι με τόσα νεύρα. Αυτό που έχω καταλάβει, από αυτά που βλέπω γύρω μου, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτό το δηλητήριο, στο τέλος τους ίδιους δηλητηριάζει αυτό”, είπε αρχικά η Ανδρομάχη.

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“Οπότε οκ. Είναι η γνωμούλα σας, δε με ενδιαφέρει, να είστε καλά. Το δελτίο τύπου γίνεται στα πλαίσια του να σταματήσει ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Με τον Γιώργο είμαστε ομάδα, οι γονείς πάντα πρέπει να είναι ομάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι το παιδάκι μας να μεγαλώσει όμορφα και με αγάπη”, είπε στη συνέχεια η Ανδρομάχη.

Τα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

“Δεν γίνεται ένα γλυκύτατο, ωραιότατο κορίτσι, η Ανδρομάχη, να μου βγει σε μια συνέντευξη σαν χαροκαμένη μάνα. Τι είναι αυτό; Και μίλαγε, από τα αποσπάσματα που είδα, για το τι πέρασε. Λες και τα είχανε δέκα χρόνια. Λες και ήταν δέκα χρόνια παντρεμένοι. Δηλαδή, έδινε μια εικόνα ότι έβγαινε από μια τρομερή στενωπό. Δηλαδή, κουλάρετε λίγο. Τι κάνουν οι σύμβουλοί σας; Όλοι οι άχρηστοι έχουν μαζευτεί γύρω σας”, είχε αναφέρει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στο vidcast του.