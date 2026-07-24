Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαίρη Λίντα – Συγκίνηση στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών (Εικόνες)

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα Παρασκευή 24/7 συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και απλός κόσμος στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 91 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα διέμενε στη συγκεκριμένη δομή τα τελευταία χρόνια με δική της απόφαση και είχε εκφράσει η ίδια την επιθυμία να γίνει εκεί η τελετή του αποχαιρετισμού της.

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Ο κόσμος που πήγε να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά ήταν πολύς, ενώ από νωρίς στο εκκλησάκι βρίσκεται και η κόρη της Ευαγγελία. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI

Στον χώρο από νωρίς είχαν σταλεί στεφάνια από ανθρώπους που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά της.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή της μεγάλης φωνής του ελληνικού τραγουδιού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών.

Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για τον θάνατό της

Το Γηροκομείο Αθηνών, σε ανακοίνωσή του μετά τον θάνατο της Μαίρης Λίντα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της μεγάλης καλλιτέχνιδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η «Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού» άφησε την τελευταία της πνοή στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών, στις 22 Ιουλίου 2026, στις 5 τα ξημερώματα.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Μαίρη Λίντα έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας δίπλα της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου, που τη φρόντιζαν και τη στήριζαν.

Ποια ήταν η Μαίρη Λίντα

Η κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας. Άρχισε την καριέρα της σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, μέχρι που συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60.

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Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Έκανε δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

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Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

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Μάλιστα, στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονυ Πέρκινς καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.