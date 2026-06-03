Σόλων Τσούνης: «Χωρίς αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να μην είχα γίνει καλλιτέχνης – Η συνάντησή μας ήταν καρμική»

Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, βρέθηκε ο Σόλων Τσούνης το πρωί της Τετάρτης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης, ο γνωστός ηθοποιός προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, εστιάζοντας στην ιδιαίτερη, σχεδόν καρμική σχέση που τον συνδέει από την παιδική του ηλικία με τον καλύτερό του φίλο και μετέπειτα κουμπάρο του.

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Ο Σόλων Τσούνης περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τη στιγμή που οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά στην εφηβεία, επισημαίνοντας: «Mε τον κολλητό μου, τον Δημήτρη ήταν σίγουρα καρμική η συνάντηση.

Τον είχα συναντήσει τυχαία σε έναν τοίχο στο Αγρίνιο να ζωγραφίζει, να κάνει γκράφιτι, στα 13, μία που τον συνάντησα, μία που κοιταχτήκαμε και μία που είμαστε μαζί μια ζωή».

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η σύνδεση αυτή υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη, καθώς μαζί ανακάλυψαν τον κόσμο της δημιουργίας.

«Ανακαλύπτουμε μαζί τις τέχνες, το σινεμά ανακαλύψαμε, συνοδοιπόρος 100 χρόνια! Δηλαδή έγινε μια έκρηξη και γίναμε ομάδα κατευθείαν.

Το ‘χω σκεφτεί πως χωρίς τον Δημήτρη θα μπορούσα να μην έχω καταλήξει καλλιτέχνης. Ήταν τόσο έντονη αυτή η συνάντηση που μαζί ανακαλύψαμε όλες τις τέχνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην επιρροή που είχε ο φίλος του στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Κλείνοντας την αναφορά του σε αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής του, ο Σόλων Τσούνης θυμήθηκε τα πρώτα τους κοινά βήματα στην επαρχία, προσθέτοντας: «Φύγαμε μαζί, ξεκινήσαμε μια μέρα να είμαστε ομάδα γκράφιτι στο Αγρίνιο και να ζωγραφίζουμε όλη ημέρα».