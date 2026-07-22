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Βασίλης Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιος είναι πρώτος επιλαχών για να την έδρα

"Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή"

Βασίλης Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιος είναι πρώτος επιλαχών για να την έδρα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:00

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας.

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κόκκαλης επισημαίνει ότι «η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει». 

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Ο κ. Κόκκαλης είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του από την Παρασκευή, ενώ η σχετική επιστολή παραίτησης εστάλη στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ορκιστεί βουλευτής και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσανατολίζεται στην ανεξαρτητοποίηση.

Ο κ. Καριπίδης δήλωσε πριν λίγες ημέρες στο onlarissa: «Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πορεία του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».

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