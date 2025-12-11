Σοφία Μουτίδου για Ιωάννα Τούνη: «Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο σίριαλ, έχω κουραστεί πάρα πολύ»

Η Σοφία Μουτίδου, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις και τις δηλώσεις του πρώην ζευγαριού Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ιωάννας Τούνη, χαρακτήρισε τη δημόσια εικόνα της influencer ως «σκηνοθετημένο σίριαλ». Η ηθοποιός, μέσα από την εκπομπή «Real View», υπονόησε πως οι εξομολογήσεις της Ιωάννας Τούνη για την προσωπική της ζωή είναι μέρος μιας στημένης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Η παρέμβαση της Σοφίας Μουτίδου έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, η οποία με τη σειρά της είχε τοποθετηθεί μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Όλα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου

«Αυτό που είδα σαν εικόνα (…) ήταν ρόλος! Την ώρα που γινόταν αυτό υποδυόταν κάτι. Άρα εδώ υπάρχει μια ανάγκη να βγει προς τα έξω ένα προσωπικό κομμάτι και μάλιστα παιγμένο. Βλέπουμε μια κατάχρηση των social media για τα πάντα. Ένα άνοιγμα πληγής από μόνος μου. Προσωπικά έχω κουραστεί πάρα πολύ, νιώθω και άβολα πολλές φορές με την ιστορία της Ιωάννας Τούνη», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Έχει διακλαδώσεις παντού, είναι το μοτίβο ίδιο, εκθέτω – ανοίγω τα πάντα και μετά απορώ που ασχολήθηκαν. Αν δεν ασχοληθούν πολύ ξανακεντρίζω για να ασχοληθούν, είναι ένα γαϊτανάκι που εμένα προσωπικά με ντροπιάζει».

«Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο σίριαλ. Καθόμαστε και βλέπουμε τη ζωή των Καρντάσιανς, απλά δεν υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια, υπάρχει ένα άτομο», συμπλήρωσε η Σοφία Μουτίδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: