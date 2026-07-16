Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης η Μέση Ανατολή: Σχέδιο Ιράν – Χούθι για «μπλόκο» στην Ερυθρά Θάλασσα με πυραύλους και drones 

Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη μετά από σχετικό αίτημα της Τεχεράνης, ως απάντηση σε ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές για το διπλό «έμφραγμα» σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο την πρόκληση γεωπολιτικού και οικονομικού σοκ εξετάζει η Τεχεράνη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια γενικευμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το Ιράν έχει ζητήσει από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διακόψουν ολοκληρωτικά τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με άμεση γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων (δύο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και μία περιφερειακή πηγή), αποκαλύπτει ότι το σενάριο αυτό συζητήθηκε εκτενώς από την ανώτατη ηγεσία της Τεχεράνης προτού μεταφερθεί στους συμμάχους της στην Υεμένη.

Αν και οι πηγές δεν αποσαφήνισαν το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε, ούτε αν η εντολή δόθηκε ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανά πλήγματα στις υποδομές του Ιράν, η κινητικότητα στην περιοχή είναι ήδη ορατή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ούτε η ηγεσία των Χούθι έχουν τοποθετηθεί επίσημα επί των πληροφοριών.

Στρατιωτική κινητοποίηση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι προετοιμασίες των ανταρτών φαίνεται πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Πηγή που πρόσκειται στους Χούθι επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και drones, έχουν μεταφερθεί και αναπτυχθεί σε στρατηγικές θέσεις κοντά στο κρίσιμο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου από τον Κόλπο του Άντεν προς την Ερυθρά Θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις των Χούθι τελούν υπό καθεστώς αναμονής, περιμένοντας το πράσινο φως από την Τεχεράνη για την έναρξη των εχθροπραξιών.

Εφιάλτης για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές ενέργειας

Η προοπτική ενός νέου κύκλου επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλεί έντονο νευρικό κλονισμό στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν υλοποιηθεί το ιρανικό σχέδιο, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές διπλό «έμφραγμα».

Η ταυτόχρονη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ —τις δύο ζωτικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον πλανήτη— αναμένεται να εκτοξεύσει τις τιμές του αργού στα ύψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών εξαγωγών των χωρών του Κόλπου διοχετεύεται πλέον μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει μεταφέρει σημαντικό όγκο των εξαγωγών της στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ακριβώς για να παρακάμψει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που οι υποδομές αυτές στοχοποιηθούν, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν εκ νέου τη διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας τον μακρύ και εξαιρετικά δαπανηρό περίπλου της Αφρικής (Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας), με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος μεταφορών και τον πληθωρισμό.

Στο στόχαστρο και η Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, στο κάδρο της έντασης εισέρχεται ξανά η Σαουδική Αραβία.

Ο ηγέτης των ανταρτών, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, απηύθυνε αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ριάντ, προειδοποιώντας ότι οι σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και άλλες κρίσιμες υποδομές θα δεχθούν μαζικά πλήγματα με πυραύλους και drones, εάν το βασίλειο αποφασίσει να συμπράξει ή να υποστηρίξει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Υεμένης.