Ιωάννα Τούνη: “Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος”

Η Ιωάννα Τούνη έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενός βίντεο που ανέβασε από το πρόσφατο ταξίδι της στο Μπαλί. Το βίντεο αυτό στάθηκε αφορμή να σχολιαστεί έντονα από διάφορες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, γεγονός το οποίο έφερε αντιδράσεις από την πλευρά της.

Την προηγούμενη εβδομάδα έριξαν αυλαία οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές, με την Ιωάννα Τούνη να εκφράζει την χαρά της και να αναφέρει ότι θα μπορέσει να χαρεί το Καλοκαίρι της σαν άνθρωπος. Ειδικότερα, η influencer κοινοποίησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο είπε: “Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε;”

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Ενώ στη συνέχεια η Ιωάννα Τούνη συμπλήρωσε λέγοντας: “Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα”.