Θετική η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα

Θετική φαίνεται να είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα είναι θετική.

Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει:

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την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο,

την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, που διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών,

την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, με ειδική αναφορά στη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη,

την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έκθεση αναγνωρίζει ως σημαντική πρόοδο τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της χώρας για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των διατάξεων για την εφαρμογή του Συμφώνου, το σύνολο της αντιπολίτευσης τις καταψήφισε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο, καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αποτυπώνει μια διαφορετική εικόνα ως προς την επιχειρησιακή και θεσμική ετοιμότητα της χώρας.