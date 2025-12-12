Σμαράγδα Καρύδη: Ο χορός της στα γυρίσματα του επετειακού «Στο Παρά Πέντε» – Δείτε το βίντεο

Η Σμαράγδα Καρύδη, επιστρέφοντας στον ρόλο της Ντάλιας, έκλεψε την παράσταση στα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου reunion της θρυλικής σειράς «Στο Παρά Πέντε». Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα, όπου η αγαπημένη ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με χορό και κέφι, έχοντας στο πλευρό της τους συμπρωταγωνιστές της, Γιώργο Καπουτζίδη και Αργύρη Αγγέλου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έχει ξεκινήσει, με την επετειακή συνάντηση να αναμένεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η αγαπημένη πεντάδα – Καρύδη, Κωνσταντινίδου, Λάμπρη, Αγγέλου και Καπουτζίδης – ανταποκρίθηκε στο αίτημα των τηλεθεατών για μια συγκινητική και χαρούμενη επανένωση, 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, υποσχόμενη ένα σόου γεμάτο χιούμορ, λάμψη και αναμνήσεις.

«Εξελιχθήκαμε, δε νομίζω ότι είμαστε άλλοι από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία το Παρά Πέντε. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια διάφορα κομμάτια», είχε αποκαλύψει πρόσφατα η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξή της.

