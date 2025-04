Ο Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ, γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία στην ταινία «Έκτη Αίσθηση», συνελήφθη πρόσφατα σε χιονοδρομικό κέντρο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το TMZ, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου, έπειτα από κλήση που δέχθηκε η αστυνομία, όπου αναφερόταν ότι ο 37χρονος ηθοποιός φαινόταν σε κατάσταση μέθης.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Όσμεντ σε κακή κατάσταση λόγω του αλκοόλ και με μία «μυστήρια» ελεγχόμενη ουσία στην κατοχή του, η οποία δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και έχει σταλεί για ανάλυση σε εργαστήριο.

Μετά τη σύλληψή του, ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την πιθανή ποινική δίωξή του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε προβλήματα.

