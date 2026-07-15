Όταν η Μάρω Κοντού μιλούσε για τον θάνατο: “Δεν με καίει – Ονειρεύομαι να πεθάνω σε μια στιγμή, δεν θέλω να αρρωστήσω”

Ανοιχτά, με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τη διακατείχε, είχε μιλήσει η Μάρω Κοντού πριν από περίπου εννέα μήνες στη Φαίη Σκορδά, με τα λόγια της μετά τον θάνατό της να συγκλονίζουν.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno του Mega, η σπουδαία ηθοποιός που άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Τρίτη 15/7 σε ηλικία 92 ετών, είχε αναφερθεί και στο τέλος της.

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«Δεν είμαι αιώνια. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 3, 4, 5 χρόνια. Και λες, μόνο 5; Και να είσαι τυχερή εάν είναι 5. Αλλά δεν με καίει. Νομίζω ότι είναι μακριά ακόμα ή θέλω να το βλέπω έτσι…» είχε εξομολογηθεί η Μάρω Κοντού.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 19ο λεπτό:

Τελικά, ο χρόνος που της είχε απομείνει ήταν πολύ λιγότερος από πέντε χρόνια, με την απώλειά της να βυθίζει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλο το πανελλήνιο.

Για την ίδια, η πιο μεγάλη αγωνία που είχε δεν ήταν ο θάνατος, αλλά το να νοσήσει από κάποια ασθένεια, που θα της στερήσει την αξιοπρεπή διαβίωση.

«Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου και να είναι όλοι γύρω μου που αγαπώ καλά. Δεν θέλω να αρρωστήσω. Θέλω να φύγω σε μια στιγμή. Στο περπάτημα, στον ύπνο, στη μπιρίμπα, σε έναν χορό…» είχε πει για το πώς θα ήθελε ιδανικά να φύγει από τη ζωή.

«Δεν με αγχώνει η σκέψη, γιατί δεν μπορώ να είμαι εξαίρεση. Όλοι θα κάνουμε την ίδια διαδρομή. Η αληθινή δημοκρατία είναι μόνο αυτή: Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, πεθαίνεις. Όλοι ίσοι σε αυτό» είχε προσθέσει.

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Τελικά, η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης πέθανε ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της κι ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου για τον θάνατό της:

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“Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της”.

Ποια ήταν η Μάρω Κοντού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934. Καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

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Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Μάρως Κοντού ήταν μόλις είχε ξεκινήσει στο Εθνικό Θέατρο, με ένα βουβό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο Ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες άλλων παραγωγών («Ο Άνθρωπος του Τραίνου», «Έγκλημα στο Κολωνάκι», «Έγκλημα στα Παρασκήνια») πριν κάνει ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» (1960) ως σύζυγος του ζηλόφθονα Νίκου Σταυρίδη. Επέστρεψε στη Φίνος Φιλμ το 1963 πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης».

Συμμετείχε σε πάνω από 50 κινηματογραφικές παραγωγές μεταξύ των οποίων η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Αντιγόνη» (1961) ως Ισμήνη, αλλά και το διαχρονικό φιλμ (επίσης του Τζαβέλλα) «Η Γυνή να Φοβείται τον Άνδρα» (Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης, 1965), όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδύθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου.

Τελευταία συνεργασία της Μάρως Κοντού με τη Φίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» (1968) στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν και οι 13 ταινίες όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα («Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι», «Κρίμα το Μπόι σου» κ.α.).

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι επιλογές της έγιναν όλο και λιγότερες. Ξεχωρίζει ίσως ο ρόλος στην ταινία «Το Μεγάλο Κανόνι» (1981) με τον Θανάση Βέγγο. Ύστερα από μακρύ διάστημα απουσίας από τον κινηματογράφο, επέστρεψε το 2012 με ρόλο στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Στη διάρκεια της καριέρας της οι τηλεοπτικές της συμμετοχές ήταν περιορισμένες («Ένοχοι», «Τρεις στο Γύρο», «Το Πάθος» κ.α.). Το 2021 βρέθηκε ξανά στις τηλεοπτικές οθόνες με ένα χαρακτηριστικό ρόλο στη σειρά «Γη της Ελιάς».

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1) Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).

Η Μάρω Κοντού υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Είχε επίσης ασχοληθεί για λίγο και με την πολιτική, έχοντας δαιτελέσει δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.