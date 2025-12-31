Λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου έτους, η Σελίν Ντιόν επέλεξε να επικοινωνήσει με το κοινό της με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη με την υγεία της, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη που δέχεται.

Πέρα από το προσωπικό της «ευχαριστώ», η Σελίν Ντιόν μοιράστηκε και τις δικές της ευχές για το 2026 και εστίασε στις θεμελιώδεις αξίες της ζωής.

«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη. Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και γαλήνη στην καρδιά σας. Να βρίσκετε χαμόγελα στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και χαρά στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε με όσους αγαπάτε. Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας, κι εσείς είστε πάντα στη δική μου. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχηθώ καλή χρονιά», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

«Μακάρι το 2026 να φέρει ειρήνη στην καρδιά σας, φως στον δρόμο σας και χώρο για όνειρα. Καλή Χρονιά, από εμένα σε εσάς. Σελίν», σημειώνει στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: