Σελίν Ντιόν: Μεταμφιέστηκε σε… Grinch και τραγούδησε “All by myself” (βίντεο)

Με έναν πρωτότυπο τρόπο αποφάσισε να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα η Σελίν Ντιόν, η οποία μεταμφιέστηκε σε «Christmas Grinch» και τραγούδησε το ρεφρέν από τη μεγάλη επιτυχία της «All by Myself» .

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε» ακούγεται να λέει η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν. 6:30, δείπνο με τον εαυτό μου δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!» φωνάζει το… «Christmas Grinch» και προσθέτει:

«Βέβαια, αν μεταφέρω τις δημιουργικές μου ιδέες στις 9:00, θα έχω ακόμα χρόνο να μείνω στο κρεβάτι και να χαζεύω ατελείωτα βίντεο στο TikTok. Ή μπορώ απλώς να ευχηθώ σε όλους “Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά”».

Δείτε το βίντεο της Σελίν Ντιόν: