Σελένα Γκόμεζ: «Την ημέρα του γάμου μου ένιωθα και ευτυχία και φόβο» (Βίντεο)

Για τα έντονα συναισθήματα που βίωσε την ημέρα του γάμου της με τον Benny Blanco μίλησε η Σελένα Γκόμεζ, η οποία αποκάλυψε ότι η ευτυχία της συνοδεύτηκε από απρόσμενο άγχος και φόβο.

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Σελένα Γκόμεζ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μια παραμυθένια τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα, με λίγους καλεσμένους και εκλεκτούς φίλους. Το ζευγάρι λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε τον μήνα του μέλιτος με ένα ρομαντικό road trip κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνια, που κατέληξε στο Τέξας, τόπο καταγωγής της γνωστής τραγουδίστριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 32χρονη σταρ μιλώντας στο συνέδριο Fortunes’ Most Powerful Women στην Ουάσιγκτον, εξομολογήθηκε ότι ένιωσε φόβο μπροστά στη νέα αρχή της ζωή της, παρά την ευτυχία της: «Έτσι λειτουργώ προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι πολύ καλό στη ζωή μου, μετά περιμένω να συμβεί κάτι κακό.

Αντί λοιπόν να απολαμβάνω το παρόν και να λέω “τι ωραίο αυτό που κάναμε”, σκέφτομαι πάντα “εντάξει, αλλά αυτό μπορεί να χαθεί αύριο, πώς θα βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο;”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συνέχισε αποκαλύπτοντας πως αυτή η ψυχολογική ένταση κορυφώθηκε ακόμη και τη μέρα του γάμου της: «Παντρεύτηκα και ξέσπασα σε κλάματα γιατί σκεφτόμουν, αύριο θα πεθάνω.

Νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό στη ζωή. Όταν κάτι τόσο όμορφο συμβαίνει, φοβάσαι μήπως χαθεί».