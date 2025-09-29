Σε μια τελετή γεμάτη λάμψη, η ποπ σταρ Σελένα Γκόμεζ και ο μουσικός παραγωγός Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, όπως αποκάλυψε το Vogue. Το νιόπαντρο ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Δεκέμβριο του 2023, μοιράστηκε μοναδικές στιγμές από το γάμο του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στο Instagram, με τον Μπλάνκο να σχολιάζει τρυφερά: «Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Μπένι Μπλάνκο πρόσφεραν μια γλυκιά και αυθεντική ματιά στην ιδιωτική τους ευτυχία. Σε ένα από τα πιο τρυφερά καρέ, το ζευγάρι βρίσκεται στο κρεβάτι, με τη Σελένα Γκόμεζ να φαίνεται εμφανώς εξαντλημένη και τον Μπένι Μπλάνκο να την κρατά αγκαλιά.

Ένα δεύτερο στιγμιότυπο τους βρίσκει να κάθονται σε έναν καναπέ, με την τραγουδίστρια να φοράει ένα δεύτερο, πανέμορφο νυφικό και τον παραγωγό να απαθανατίζει τη στιγμή με το κινητό του, ενισχύοντας την αίσθηση του αυθόρμητου και της χαράς.

Από την πλευρά της, η Σελένα Γκόμεζ μοιράστηκε επίσης δικές της φωτογραφίες, όπου ξεχωρίζει ένα καρέ που τη δείχνει να ισιώνει το παπιγιόν του συζύγου της. Η νύφη έλαμπε, φορώντας εκθαμβωτικά σκουλαρίκια Tiffany & Co. από πλατίνα με διαμάντια άνω των 12 καρατίων, προσθέτοντας μια νότα διαχρονικής κομψότητας στην εμφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύριο νυφικό της, καθώς και το κοστούμι του γαμπρού, ήταν δημιουργίες του οίκου Ralph Lauren.

H λαμπερή λίστα των καλεσμένων

Στην τελετή παρευρέθηκαν περίπου 170 συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού. Η λίστα των καλεσμένων ήταν γεμάτη αστέρια από τον χώρο του θεάματος, επιβεβαιώνοντας τις στενές φιλικές σχέσεις της Γκόμεζ.

Ανάμεσα σε αυτούς που τίμησαν το ζευγάρι ήταν η καλύτερη φίλη της νύφης, η σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της από τη σειρά «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν, ο οποίος φημολογείται ότι ίσως έπαιξε και το μπάντζο του.

Ο ηθοποιός Πολ Ραντ, επίσης συνεργάτης της, ήταν παρών, όπως και η Πάρις Χίλτον, ο Εντ Σίραν, η Άσλεϊ Παρκ και ο Ντέιβιντ Χένρι (συμπρωταγωνιστής της από τους «Wizards of Waverly Place»).