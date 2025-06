Στα 67 της χρόνια, η Σάρον Στόουν επιστρέφει στο προσκήνιο με μια άκρως αποκαλυπτική φωτογράφιση τόπλες για το εξώφυλλο γνωστού περιοδικού, αναβιώνοντας με τρόπο συμβολικό μία από τις πιο εμβληματικές της σκηνές από το «Βασικό Ένστικτο». Η κίνησή της αυτή προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για τολμηρή αισθητική.

Στις φωτογραφίες, η 67χρονη σταρ ποζάρει φορώντας μόνο ένα διάφανο φόρεμα, με το στήθος της σε κοινή θέα, συνεχίζοντας να προκαλεί συζητήσεις, όπως έκανε εδώ και δεκαετίες. Περιστοιχισμένη από άνδρες μοντέλα, ανάμεσά τους και ο πρώην της Χάλι Μπέρι, Γκαμπριέλ Ομπρί, η Στόουν δημιουργεί μια εικόνα όπου πλήθος ανδρών στέκονται στα πόδια της, σαν να τη λατρεύουν, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της γοητεία και την επιρροή της.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε, η Σάρον Στόουν εμφανίζεται να κάθεται ανάμεσα σε δεκάδες άνδρες, με τα πόδια της ελαφρώς ανοιχτά, σε μια σαφή αναφορά στην διάσημη σκηνή με το σταυροπόδι από το «Βασικό Ένστικτο». Η αναβίωση αυτής της iconic στιγμής, τόσες δεκαετίες μετά, δεν είναι τυχαία.

