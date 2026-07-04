Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός σε ηλικία 43 ετών

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το ελληνικό θέατρο από την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Γιάννη Δενδρινού, σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον συνάδελφο και φίλο του με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

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«Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δενδρινός

Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Είχε επίσης σπουδάσει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και δημιουργούς, συμμετέχοντας σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλων σκηνών. Ανάμεσα στις δουλειές του ήταν η «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, οι «Χίλιες και μία Ιστορίες», η «Ιταλική Νύχτα», η «Φάρμα των Ζώων» και πολλές ακόμη παραγωγές.



