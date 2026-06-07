Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτα τους

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς για πρώτη φορά το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτα τους, ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4.700 γραμμαρίων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην σχέση τους.

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Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι επέλεξε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη, ενώ λίγο αργότερα επισφράγισε τον έρωτά του ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», είχε γράψει η πρώην πρωταθλήτρια στο Instagram.

Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το Survivor, ο γάμος τους & ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το ζευγάρι που ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με την ιστορία του Survivor, διανύουν την πιο όμορφη φάση της κοινής τους πορείας. Μετά την επισημοποίηση της σχέσης τους μέσα από έναν λαμπερό γάμο, οι δυο τους υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, ολοκληρώνοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο την προσωπική τους ευτυχία.

Η επανένωσή τους μετά το Survivor του 2021

Η είσοδος του Σάκη Κατσούλη στο Survivor 2021, περίπου στα μισά της διαγωνιστικής πορείας, αποτέλεσε μία από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές στην ιστορία του παιχνιδιού.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία βρισκόταν ήδη στον Άγιο Δομίνικο, ήρθε αντιμέτωπη με μια τεράστια έκπληξη, καθώς ο Σάκης δεν ήταν απλώς ένας νέος παίκτης, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο διατηρούσε μια σοβαρή και μακροχρόνια σχέση στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, αποδεικνύοντας ότι η χημεία τους παρέμενε αναλλοίωτη παρά τον χωρισμό τους πριν από το παιχνίδι.

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Η κορύφωση αυτής της διαδρομής γράφτηκε στον τότε μεγάλοτελικό, όπου ο Σάκης Κατσούλης είχε αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του Survivor 2021.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι αργότερα, τελικά το μεγαλύτερο έπαθλο από την συμμετοχή τους στο ριάλιτι ήταν η οριστική επανασύνδεσή τους.

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NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Ο κύριος λόγος που μπήκα στο παιχνίδι έχει παρερμηνευτεί λίγο. Ήταν και η Μαριαλένα, αλλά ήθελα να ζήσω και το όνειρό μου, να μπω στο παιχνίδι που έβλεπα τόσα χρόνια. Και όταν με ρώτησαν για την πρώην μου, τους είπα ότι πάω εκεί να τη βοηθήσω και όχι να της δημιουργήσω επιπλέον πρόβλημα.

Αυτό λοιπόν που είπα πριν μπω το κατάλαβε και εκείνη και όλος ο κόσμος. Για μένα αξίζει τα πάντα. Πέρασε όλους τους στίβους μάχης, γυναικολογικά θέματα είχε πολλά, είχε πρηστεί κάποια περίοδο πάρα πολύ, είχε εξάρσεις και κλάματα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

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Ο λαμπερός γάμος λίγο πριν γίνουν γονείς

Ο γάμος του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Η είσοδος της νύφης στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας, με τον Σάκη Κατσούλη να την υποδέχεται συγκινημένος και με φανερή ανυπομονησία.

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Η δεξίωση που ακολούθησε ήταν ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο έδωσαν το «παρών» πολλοί φίλοι, συγγενείς, αλλά και αρκετοί πρώην συμπαίκτες τους από το Survivor, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μικρό reunion.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο Σάκης Κατσούλης χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο αφιερωμένο στη σύζυγό του, ενώ η Μαριαλένα, σε μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, «εκτέλεσε» πέναλτι με τον γαμπρό να παίρνει τη θέση του τερματοφύλακα, χαρίζοντας γέλια στους καλεσμένους.

Οι δυο τους έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό της γιορτής που στήθηκε προς τιμήν τους.