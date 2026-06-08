Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του – «Όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, το περασμένο Σάββατο (06.06), καρπό του έρωτά τους.

Η πρώην παίκτρια του Survivor έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 4.700 κιλών. Το απόγευμα της Δευτέρας (08.06) ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία με τον γιο του, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς του φίλους για για τις ευχές που δέχθηκε.

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«Και ξαφνικά, όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια. Ευλογημένοι και ευγνώμονες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα χιλιάδες χιλιάδων μηνύματα αγάπης και τις υπέροχες ευχές σας», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας… 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.

Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά», είχε γράψει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στη δική της ανάρτηση λίγο μετά την έλευση του γιου της.