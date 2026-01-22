Ρόμπι Γουίλιαμς: Αναμένεται να καταρρίψει ρεκόρ των Beatles με το άλμπουμ του με τίτλο «Britpop»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ίσως βρίσκεται σε καλή πορεία για να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το άλμπουμ του Άγγλου τραγουδιστή με τίτλο «Britpop», η πρώτη κυκλοφορία του μετά από επτά χρόνια, οδεύει αυτή τη στιγμή προς την κορυφή των charts.

Εάν το άλμπουμ βρεθεί στο νούμερο 1 την Παρασκευή, ο Γουίλιαμς θα καταρρίψει το ρεκόρ που μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τους Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο οι Beatles, όσο και ο Ρόμπι Γουίλιας έχουν κατακτήσει την κορυφή με 15 άλμπουμ.

Το «Britpop» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να υποδηλώνει ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι σε καλό δρόμο για να καταρρίψει το ρεκόρ.

Το πρώην μέλος των Take That εξέπληξε τους θαυμαστές την περασμένη Παρασκευή, κυκλοφορώντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Το άλμπουμ επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο τραγουδιστής το ανέβαλε αφού έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ