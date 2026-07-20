“Campeones” – Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε τον θρίαμβο της Ισπανίας με τον γιο της, η φωτογραφία που ανέβασε

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Ισπανία, κατακτώντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ. Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα είχε ακόμα έναν λόγο για να πανηγυρίζει τον θρίαμβο της “Ρόχα”.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή μαζί με τον γιο της Ερμή.

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Λίγο μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο φαίνεται ο γιος της Ερμής να φορά τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας.

Η Ελένη Φουρέιρα συνόδευσε την ανάρτηση με τη λέξη “Campeones“, που σημαίνει “Πρωταθλητές“.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια από το 2017 μοιράζεται τη ζωή της με τον Αλμπέρτο Μποτία, Ισπανό πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Οι δυο τους τον Φεβρουάριο του 2023 απέκτησαν τον μικρό Ερμή, ο οποίος τους έχει κλέψει την καρδιά και είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.