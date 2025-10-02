Ρόμπι Γουίλιαμς: Απόψε η μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο – Όλες οι οδηγίες για το κοινό

Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη λάμψη, καθώς ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανεβαίνει στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου (Παναθηναϊκό Στάδιο) απόψε, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Ο Βρετανός σταρ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ωστόσο ο άστατος καιρός κρατά το κοινό σε εγρήγορση.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού σήμερα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για την Αττική και άλλες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ.

Παρά τις προγνώσεις, η διοργανώτρια εταιρεία, Detox Events, καθησυχάζει το κοινό με ανάρτησή της και διευκρινίζει πως ακύρωση θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, με έγκαιρη ενημέρωση μέσω όλων των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό για σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, οι Γραμμές 2 και 3 θα λειτουργήσουν έως τις 02:00 τα ξημερώματα, διευκολύνοντας την άνετη αποχώρηση των θεατών. Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά.

Σημαντικές οδηγίες για το κοινό

Η διοργάνωση υπενθυμίζει στο κοινό τους ακόλουθους κανόνες, καθώς το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι αρχαιολογικός χώρος:

Ώρα έναρξης: Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30 .

Οι πόρτες ανοίγουν στις . Εισιτήρια: Να είναι σε ηλεκτρονική ή τυπωμένη μορφή .

Να είναι σε . Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών (πλην νερού) και τροφίμων εντός του Σταδίου.

Απαγορεύεται αυστηρά το και η και εντός του Σταδίου. Φωτογραφικός εξοπλισμός: Απαγορεύονται οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές (με αφαιρούμενο φακό) και ο εξοπλισμός βιντεοσκόπησης/ηχογράφησης.

Απαγορεύονται οι (με αφαιρούμενο φακό) και ο εξοπλισμός βιντεοσκόπησης/ηχογράφησης. Εξυπηρέτηση: Ειδικές σημάνσεις θα υπάρχουν στις εισόδους για τους κατόχους VIP και Front/Arena main Standing εισιτηρίων, καθώς και για τα ΑμεΑ.

Ειδικές σημάνσεις θα υπάρχουν στις εισόδους για τους κατόχους VIP και Front/Arena main Standing εισιτηρίων, καθώς και για τα ΑμεΑ. Merchandise: Επίσημο merchandise του καλλιτέχνη και διαφημιστικές ενέργειες του χορηγού θα βρείτε στο πάρκο του Ζαππείου, ακριβώς απέναντι από το Στάδιο.

Συστήνεται η χρήση άνετων παπουτσιών και η έγκαιρη προσέλευση, ειδικά ενόψει των καιρικών συνθηκών.