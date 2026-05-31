Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Αθήνας – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω θραύσης αγωγού

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας έντονα προβλήματα στους οδηγούς που κινούνται στην πρωτεύουσα.

Η αναστάτωση προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη και θραύση αγού ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό, η Τροχαία προχώρησε στην πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αμερικής, από το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου.

Στο σημείο αναμένονται τεχνικά συνεργεία για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ η κίνηση στους γύρω κεντρικούς άξονες διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.