ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στην Αθήνα – Εντοπίστηκαν απόβλητα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Συνελήφθη ο 58χρονος ιδιοκτήτης

DEBATER NEWSROOM

Έρευνα σε επιχείρηση εμπορίου σιδήρων και μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο εντός της επιχείρησης όπου εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καλωδίων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, ο 58χρονος διαπιστώθηκε ότι διενεργούσε καύση αποβλήτων με τη χρήση φιάλης οξυγόνου χωρίς να υπάρχει σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 58χρονου ημεδαπού ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

