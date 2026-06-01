Πύραυλος έπεσε κοντά σε Ισραηλινούς στρατιώτες στον νότιο Λίβανο

Πύραυλος έπεσε κοντά σε Ισραηλινούς στρατιώτες στον νότιο Λίβανο
DEBATER NEWSROOM

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ σήμανε συναγερμός στον IDF.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση «μετά τις σειρήνες που ηχήθηκαν πριν από λίγο στην περιοχή της Μετούλα, εντοπίστηκε ένας πύραυλος που έπεσε κοντά σε στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες».

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε στις περιοχές Χανίτα και Σλόμι για «εισβολή εχθρικού αεροσκάφους».

