Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν “κρυφά” στο Λονδίνο σε μία λιτή αλλά κομψή τελετή (βίντεο)

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή (31/05), επιλέγοντας να κρατήσουν την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 30χρονη σταρ της μουσικής και ο 36χρονος ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους σε λιτή τελετή στο Λονδίνο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Δημαρχείο του Old Marylebone, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη στάση στην διαδικασία των εορτασμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, η Dua Lipa επέλεξε για την περίσταση μια κατά παραγγελία δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Η εμφάνισή της περιλάμβανε λευκό ταγέρ, μακριά λευκή φούστα και λευκές γόβες Christian Louboutin, ενώ ολοκλήρωσε το νυφικό της σύνολο με λευκά γάντια και ένα εντυπωσιακό καπέλο.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Callum Turner, ο οποίος εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι, ασορτί πουκάμισο και γραβάτα. Dua Lipa and Callum Turner just married at marylebone town hall! drove away in a London cab pic.twitter.com/vQXMisgrL3 May 31, 2026

Μετά την τελετή, οκτώ στενοί φίλοι και συγγενείς υποδέχθηκαν το νεόνυμφο ζευγάρι έξω από το ληξιαρχείο του Marylebone, ρίχνοντας κομφετί καθώς οι δυο τους επιβιβάζονταν σε ένα μαύρο ταξί του Λονδίνου.

Το ιστορικό ληξιαρχείο του Λονδίνου αποτελεί διαχρονική επιλογή πολλών διασημοτήτων, καθώς εκεί έχουν παντρευτεί στο παρελθόν προσωπικότητες όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Λίαμ Γκάλαχερ.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να ετοιμάζει μια πολυτελή τριήμερη γιορτή στη Σικελία της Ιταλίας, με καλεσμένους από τον χώρο της τέχνης, της μόδας και της ψυχαγωγίας. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχουν δεσμευτεί αρκετοί μεγάλοι χώροι για τις εκδηλώσεις, ενώ ο σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus φέρεται να υπογράφει τουλάχιστον μία από τις νυφικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φήμες περί αρραβώνα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Dua Lipa εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Έναν χρόνο αργότερα επιβεβαίωσε επίσημα τον αρραβώνα της, δηλώνοντας στη βρετανική Vogue ότι η προοπτική να χτίσει μια κοινή ζωή με τον Callum Turner αποτελεί για εκείνη κάτι βαθιά συγκινητικό και ξεχωριστό.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ακόμη ότι το δαχτυλίδι αρραβώνων σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη, με τη συμβολή της αδελφής της, Ρίνα Λίπα. «Έχω εμμονή με αυτό. Είναι απόλυτα ταιριαστό σε μένα. Είναι όμορφο να ξέρεις ότι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε γνωρίζει τόσο καλά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.