Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ

Μία σημαντική αποκάλυψη για την ζωή του έκανε ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς, μιλώντας στο podcast «I’m ADHD! No You’re Not».

Σε περιοδεία βρίσκεται ο Ρόμπι Γουίλιαμς για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Britpop, αναφέρθηκε τόσο στην «μάχη» που δίνει με το σύνδρομο, όσο και στα προβλήματα που έχει με την ψυχική του υγεία, αποκαλύπτοντας πως παρά την τεράστια επιτυχία του, δεν έχει σταματήσει να αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια απέναντι στη σκηνή.

Παραδέχτηκε μάλιστα ο γνωστός τραγουδιστής ότι οι περιοδείες για αρκετά χρόνια τον τρόμαζαν, παρόλο που ο ίδιος φαίνεται γεμάτος αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα με τα λόγια του, η επιτυχία των Take That και αργότερα η σόλο καριέρα του δεν κατάφεραν να γιατρέψουν τα εσωτερικά του προβλήματα, στα οποία ο κόσμος ουδέποτε γνώριζε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Ρόμπι Γουίλιμαμ στην γυναίκα του, οποία όπως υποστηρίζει τον βοήθησε να δει την καριέρα του με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Η σκέψη πως ίσως κάποια στιγμή να μην έχει πια την ευκαιρία να ανέβει στη σκηνή, του άλλαξε την οπτική και τον έκανε να εκτιμήσει όσα έχει καταφέρει αναφέρει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνδρομο Τουρέτ προκαλεί ακούσιες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις (τικ), τα οποία μπορεί να προκαλούνται από στρες, κόπωση ή κάποιο έντονο συναίσθημα. Ωστόσο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς υποστηρίζει πως η δική του μορφή δεν έχει τέτοια συμπτώματα.