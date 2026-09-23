Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί ο 14χρονος ανιψιός του τραγουδώντας το «Ώρες Μικρές» – «Ήταν ένας τρόπος να τον αποχαιρετήσω»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να έφυγε από τη ζωή όμως τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά τόσο στην οικογένειά του όσο και στους θαυμαστές του. Ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον 14χρονο Βασίλη Ζιώγα, συγγενή του τραγουδιστή, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση στα social media.

Ο ανιψιός του τραγουδιστή που έχει ήδη ξεκινήσει να ασχολείται με το τραγούδι και κάνει μαθήματα μουσικής, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από μία ερμηνεία. Συγκεκριμένα, τραγούδησε το “Ώρες Μικρές“, συγκινώντας όλους όσους άκουσαν την ερμηνεία του. Η ερμηνεία του φαίνεται πως άγγιξε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, με το βίντεο να συγκεντρώνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερες από 60.000 προβολές, αλλά και πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

“Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω γιατί είναι και η συγγένεια… Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 like, δεν το περίμενα όλο αυτό”, είπε ο Βασίλης Ζιώγας. “Μου είχαν πει οι γονείς του ότι είναι ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA”, ανέφερε χαρακτηριστικά από την πλευρά του ο καθηγητής φωνητικής του στην εκπομπή “Super Κατερίνα”.