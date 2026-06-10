Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τους «Απαράδεκτους» – «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω, υπήρχε πρόβλημα με το κανάλι»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Studio 4» ήταν το απόγευμα της Τετάρτης (10.06) ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουϊζίδου.

Οι δύο ηθοποιοί μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην εποχή των «Απαράδεκτων» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο να αποκαλύπτει ότι ήταν ένα βήμα από το να αποχωρήσει από το σίριαλ.

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«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω.

Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις.

Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε δέσει πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει να το κάνω. Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα και είπε το κανάλι εντάξει», αποκάλυψε ο ηθοποιός.