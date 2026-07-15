Ρένα Δούρου: “Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Από κακή ανάγνωση η παραίτηση Φάμελλου”

Την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε η Ρένα Δούρου, επιβεβαιώνοντας πως έχει δεχθεί σχετικές εισηγήσεις από βουλευτές του κόμματος.

Η κ. Δούρου, μιλώντας στο Action 24, δήλωσε: «Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων».

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Όσον αφορά στις εξελίξεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, σημείωσε πως το κόμμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται σεβασμός και ψυχραιμία. «Έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η δική μου αριστερά μας έμαθε τον σεβασμό μιας κουλτούρας του άλλου». Αναφερόμενη στο κενό που δημιουργήθηκε, τόνισε ότι «υπάρχει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του».

Ερωτηθείσα για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη σημερινή εικόνα του κόμματος, απέφυγε να του αποδώσει ευθύνες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια».

Η Ρένα Δούρου άφησε παράλληλα αιχμές για εσωκομματικές συμπεριφορές, σημειώνοντας ότι «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων». Περιγράφοντας την παρούσα κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ», επαναλαμβάνοντας ότι «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την ΚΟ».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα χρειαστεί να δώσει την μάχη που θα της ζητηθεί», ενώ σχολιάζοντας όσα έχει αναφέρει ο Παύλος Πολάκης, υποστήριξε ότι «μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια». Όπως πρόσθεσε, «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

“Από κακή ανάγνωση η αποχώρηση Φάμελλου”

Για την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου εκτίμησε ότι προήλθε από «κακή ανάγνωση», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας «όχι» στο σχετικό ερώτημα.

Παράλληλα, σχολίασε πως «Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» εξαιτίας των διασπάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ». Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, υποστήριξε ότι «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων».

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Η ίδια υπενθύμισε ακόμη πως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεσμεύονται με συμφωνητικό να παραδίδουν την έδρα τους, ενώ για τη Νέα Αριστερά επισήμανε ότι απαιτείται διάλογος, αλλά «επί προγραμματικής σύγκλισης, όχι επί συμπαθειών». Όπως συμπλήρωσε, «Δεν είμαι από εκείνους που διώχνουν κανέναν και θα κρυφτούμε όλοι, είμαστε διάφανοι».

Σχετικά με την επόμενη ημέρα του κόμματος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «Εάν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των Αριστερών» τότε «σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς». Πρόσθεσε ακόμη ότι «Χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε», ενώ σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα ανέφερε: «βλέπω αυτόν τον κακό χαμό με τα σκάφη, τα κότερα». Παράλληλα υπενθύμισε πως «εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και θα γυρίσουμε τη χώρα από άκρη σε άκρη», επισημαίνοντας ότι «δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο». Για τον νέο πολιτικό φορέα που ενδεχομένως δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο».

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Αναφερόμενη σε δηλώσεις στελεχών της Νέας Αριστεράς, σημείωσε ότι «στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά», ενώ υποστήριξε πως «τους ιστορικούς κύκλους τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους». Όπως τόνισε, «Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση».

Απέρριψε το ενδεχόμενο υιοθέτησης μοντέλου συλλογικής ηγεσίας, επισημαίνοντας ότι «προβλέπει το καταστατικό μας» ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπογράμμισε ότι «Πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», εκτιμώντας πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει» και καταλήγοντας: «Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα». Για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης την προεδρία της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, παρέπεμψε στην προβλεπόμενη διαδικασία εκλογής μέσω κάλπης.