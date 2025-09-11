Παναγιώτης Στάθης: Σπάνια βραδινή έξοδος με την κούκλα κόρη του, λίγο πριν την πρεμιέρα στον ANT1 (pic)

Λίγες ημέρες πριν την μεγάλη του πρεμιέρα στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, ο Παναγιώτης Στάθης έστειλε μια τρυφερή ευχή στην κόρη του, Καλλίνθια, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βραδινή τους έξοδο, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του.

Ο Παναγιώτης Στάθης είναι παντρεμένος με την Αθανασία Πρωτοψάλτη και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η σχέση τους ξεκίνησε με έναν κεραυνοβόλο έρωτα.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από το 2006… την είδα και είπα “αυτή είναι”», είχε αναφέρει, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίστηκαν στα Κύθηρα, τόπο καταγωγής και των δύο.

Η σχέση τους επισφραγίστηκε με δύο γάμους, έναν πολιτικό και έναν θρησκευτικό. Ο παρουσιαστής μιλά πάντα με θαυμασμό για τη σύζυγό του, τονίζοντας την καλή επικοινωνία που έχουν, ακόμα και με τις εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητά τους.

Η νέα αρχή στον ANT1

Η τρυφερή αυτή οικογενειακή στιγμή έρχεται λίγο πριν το μεγάλο επαγγελματικό βήμα για τον Παναγιώτη Στάθη.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος κάνει πρεμιέρα στο «Καλημέρα Ελλάδα», αναλαμβάνοντας το πρωινό τιμόνι του σταθμού μαζί με την Άννα Λιβαθυνού, σε μια νέα αρχή που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε: