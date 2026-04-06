Ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος φιλοξενήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου στην εκπομπή «The Night Show». Οι δύο δημοσιογράφοι συζήτησαν για τη δύσκολη πρόκληση της διαδοχής του Γιώργου Παπαδάκη στην ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Στάθης χαρακτήρισε αρχικά αδιανόητο το να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της τηλεόρασης μετά από περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Διαβάστε επίσης: Παναγιώτης Στάθης: «Το πένθος είναι ένας μοναχικός δρόμος – Αυτό το έχω διδαχθεί άσχημα στη ζωή μου»

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο Στέφανος Σίσκος συμπλήρωσε από την πλευρά του πως ο κόσμος είχε ταυτίσει την πρωινή του ενημέρωση με τον συγκεκριμένο παρουσιαστή, με τον οποίο ο ίδιος είχε δώσει μια χειραψία το 2016.

«Είναι ρουτίνα αυτό… Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει. Σκέψου, 35 χρόνια να πατάς το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άλλον. Με τον Γιώργο Παπαδάκη είχα δώσει μια χειραψία το 2016», ανέφεφε ο Στέφανος Σίσκος.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο εμβληματικός δημοσιογράφος κατέρρευσε το απόγευμα εκείνης της ημέρας ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 18:26.