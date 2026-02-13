Kuraccino: Λευκορώσος influencer προκαλεί πίνοντας καφέ σερβιρισμένο σε κοτόπουλο σούβλας (vid)

Το «Kuraccino» είναι η νέα, ακραία και κατά πολλούς αηδιαστική ανακάλυψη που έρχεται από τη Λευκορωσία, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και αηδία στους απανταχού λάτρεις του καφέ, αλλά και στους επαγγελματίες barista, ιδιαίτερα στην Ιταλία.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που παρουσιάζει αυτό το εφιαλτικό στιγμιότυπο, όπου ένας καπουτσίνο αντί να σερβίρεται στο κλασικό κεραμικό φλιτζάνι, παρασκευάζεται και σερβίρεται μέσα σε ένα ψητό κοτόπουλο σούβλας.

Το συγκεκριμένο κατάστημα φαίνεται πως επέλεξε έναν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο τρόπο για να τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης, επιτυγχάνοντας τον σκοπό του, αλλά εισπράττοντας παράλληλα καθολική καταδίκη.

Αντιδράσεις στα social media

Οι αντιδράσεις των χρηστών στα social media είναι σφοδρές, με πολλούς να κάνουν λόγο για γαστρονομική διαστροφή, ιεροσυλία, ασέλγεια απέναντι στην ιταλική παράδοση του καφέ, ή απλώς για μια απόλυτη μπούρδα, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που αστειεύονται σχολιάζοντας ότι ετοιμάζουν μηνύσεις για προσβολή της αισθητικής.

Αυτό που προκαλεί σοκ, αλλά ταυτόχρονα και απολαυστικά σχόλια, είναι η έκφραση του θαρραλέου πελάτη που εμφανίζεται στο βίντεο να δοκιμάζει το ρόφημα. Η στιγμή που ρουφά τον καφέ από το ψητό κοτόπουλο είναι πραγματικά εφιαλτική για πολλούς θεατές, οι οποίοι αδυνατούν να διαχειριστούν την εικόνα.

Ευχή όλων στο διαδίκτυο είναι το συγκεκριμένο εφιαλτικό στιγμιότυπο να αποτελεί απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο και όχι ένα νέο trend που θα υιοθετηθεί από άλλες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: